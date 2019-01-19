Минсельхоз заявил о росте цен на сахар, яйца и овощи

Ситуация с ценами на основные виды продуктов в России в целом остается стабильной, заявил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в кулуарах международной выставки продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя".

По словам министра, растет стоимость отдельных продовольственных товаров в торговых сетях, передает "Коммерсантъ".

"Наблюдается некоторый рост цен в торговых сетях на отдельные товары: птица, сахар, яйца и плодоовощная продукция. При этом сильного роста цен у производителей не наблюдается",— уточнил господин Патрушев (цитата по РИА Новости).

По оценкам Росстата, с 1 по 9 января прирост цен составил 0,5%. Банк России ожидает инфляцию в первом квартале 2019 года на уровне 5,5–6% в годовом выражении с последующим замедлением. "Руспродсоюз" прогнозирует подорожание продуктов на 8%.