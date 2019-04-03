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Новости. Экономика
16:19, 03 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Минсельхозу Карелии пришлось отвечать в суде за свой приказ

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Жительница деревни Войница потребовала отменить решение министерства о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.

Верховный суд Карелии приступил 3 апреля к рассмотрению иска жительницы деревни Войница Калевальского национального района Ксении-Лауры Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства об отмене ведомственного приказа о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто. Этот иск стал продолжением протестной кампании местного населения против размещения форелеводческого хозяйства вблизи старинной карельской деревни. Противники форелевой фермы считают, что товарное рыбоводство на этих участках нанесет серьезный удар по экологии водоема, который служит для жителей Войницы единственным источником питьевой воды. Кроме того, участники протестной кампании опасаются того, что размещение вблизи деревни форелеводческого хозяйства ограничит их в беспрепятственном использовании водных ресурсов.

Напомним, основанием для решения республиканских властей о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто послужили планы компании из города Костомукши "КС Групп" разместить на водоеме форелевые садки и протокол общего собрания территориального общественного самоуправления "Надежда" из деревни Войница Луусалмского сельского поселения от 22 июня прошлого года, участники которого якобы поддержали намерения костомукшских бизнесменов. Однако, как заявила в Верховном суде Карелии Ксения-Лаура Рышкевич, этот протокол был сфальсифицирован, и сейчас в городском суде Костомукши идет рассмотрение группового иска жителей Войницы о признании документа недействительным.

Подробнее о сегодняшнем заседании Верховного суда республики читайте в статье "Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-04-03 17:00:14
Не слишком ли много на Карелию этих рыбоводных участков? Что за новая фишка? Не потому ли создаются форелевые хозяйства чтобы отчитаться в Москву ,что развитие экономики в регионе идёт полным ходом! И государственные субсидии выделяются бизнесменам занимающимся разведением рыбы. А о экологии кто будет думать? Почему права местных жителей на использование водоёма должно при этом ущемляться? Ну можно же как-то развивать экономику региона по уму, без этих перегибов!
Бриг
2019-04-03 16:46:18
Неплохо бы ВС РК вынести определение Главе РК и подразогнать чинушек минсельхоза за такие противоправные деяния .
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Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии
Жительница карельской деревни Войница потребовала отменить министерский приказ о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.
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