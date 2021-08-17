Минсоцзащиты Карелии не экономит на «детских» пособиях, заверили в министерстве

Минсоцзащиты республики опровергает информацию о том, что женщинам, получившим грант на ведение бизнеса, отказывают в детских выплатах по вине министерства.

На недавней встрече российского уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова с представителями карельского бизнес-сообщества среди прочих вопросов обсуждалась проблема мам-предпринимательниц.

Женщины сталкиваются с неприятной ситуацией: получив деньги на организацию собственного дела, они теряют права на детские пособия. Дело в том, что пособия выплачиваются людям с доходом ниже определенного уровня. А полученные о государства деньги на развитие бизнеса учитываются как увеличивающие доход семьи. Так произошло с предпринимательницей из Петрозаводска Оксаной Яицкой и со многими другими.

«Минсоцзащиты, наше, карельское, считает так!» — цитирует возмущенную Уполномоченную по защите прав предпринимателей Республики Карелия Елену Гнетову одно из карельских изданий.

В Министерстве социальной защиты Карелии пояснили, что это не личное мнение министерства, а норма, установленная федеральным законодательством. В случае с Оксаной Яицкой речь шла о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Порядок начисления этого пособия прописан в постановлении правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384.

«Данным постановлением определен перечень доходов, не учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи. Гранты на развитие бизнеса и предпринимательскую деятельность в указанном перечне не поименованы и, соответственно, учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи», — пояснили в Минсоцзащиты.

При этом представитель министерства сообщил, что Минсоцзащиты Карелии направило предложение в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 384. В нем предлагается исключить единовременную финансовую помощь безработным при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, из списка доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи.

Как следует из информации, размещенной на сайте Елены Гнетовой 29 июля 2021 года, республиканский, а также российский бизнес-омбудсмены в курсе, что «карельская» проблема имеет федеральные корни и Минсоцзащиты Карелии здесь не при чем.

Там, в частности, сообщается, что Борис Титов предложил министру финансов Антону Силуанову внести изменения в порядок назначения денежных пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, исключив из учитываемых доходов семьи государственные гранты, предоставляемые на создание своего дела.

«Молодые мамы поверили государству, зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, потратили полученные гранты (не на зарплату для себя), отчитались об этом и начали свою предпринимательскую деятельность. Пока их доход очень низкий. Если бы они знали, что им откажут в пособии на детей, то не стали бы открывать свое дело», — прокомментировал ситуацию тогда Борис Титов.

В публикации подчеркивается, что предложение в правительство РФ российский Уполномоченный по защите прав предпринимателей внес по предложению Елены Гнетовой, к которой обращались женщины-предпринимательницы, получившие отказ в ежемесячных пособиях на ребенка.