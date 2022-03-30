Минсоцзащиты Карелии рассчитало суммы новых пособий на детей от 8 до 17 лет

Размеры новых ежемесячных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет в Карелии будут зависеть от района их проживания.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальному развитию министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова. Она представила проект республиканского закона, подготовленный для реализации указа президента РФ о назначении выплат.

Как пояснила Соколова, размер пособий будет зависеть от величины прожиточного минимума на ребенка, установленного в том или ином регионе. В Карелии эта величина отличается в северных, южных и центральных районах. Размер пособий будет составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребенка в зависимости от дохода семьи. Он должен быть ниже прожиточного минимума на душу населения.

По подсчетам министерства, размеры выплат в Карелии составят от 7250 до 15530 рублей.

Их будут получать родители 19,7 тыс. детей.

Годовая потребность Карелии на выплату новых пособий составит около 2,2 млрд рублей. Из этой суммы 99% будет финансироваться из федерального бюджета по линии Пенсионного фонда. Еще 2,2 млн рублей выделят из республиканского бюджета.

Прием заявлений от жителей Карелии начнется с 1 мая. Семьи получат сумму сразу за два месяца — за апрель и за май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет.