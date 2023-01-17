Минсоцзащиты Карелии запустило конкурс проектов

Начался конкурсный отбор проектов для реализации программы "Доступная среда".

Министерство социальной защиты Карелии объявило о том, что с 7 февраля стартует конкурсный отбор проектов для реализации программы «Доступная среда». Желающие в рамках конкурса могут предлагать идеи социальной адаптации инвалидов и их семей.

Отбор проводится по нескольким номинациям:

- социальное сопровождение инвалидов, детей-инвалидов и инвалидов, получивших инвалидность вследствие ранения в ходе специальной военной операции.

- Использование стационарозамещающих технологий в работе с инвалидами.

- Проведение мероприятий, направленных на противодействие потреблению наркотических средств и психотропных веществ, среди людей с инвалидностью, в том числе среди детей-инвалидов.

- Развитие волонтерской деятельности в отношении инвалидов.

- Проведение мероприятий, направленных на профилактику семейно-бытового насилия, среди людей с инвалидностью, в том числе среди детей-инвалидов.



Заявки можно подать до 17:00 9 марта 2023 года. Результаты будут опубликованы официальном сайте Министерства соцзащиты РК (https://soc.gov.karelia.ru) 31 марта года.



Подробную информацию можно найти во вложениях под постом.