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Минсоцзащиты рассказало о плюсах подачи единого заявления на детские пособия

Новости. Общество
17:54, 27 Февраля 2023
фото: Freepic

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В одном заявлении на единое пособие можно указать всех детей в семье, даже если прежние выплаты заканчиваются в разное время.

Министерство социальной защиты Карелии рассказало о том, что жители республики при подаче заявления на единое социальное пособие могут указать всех детей до 17 лет, даже если срок назначения прежней выплаты не закончился.

Если подавать заявление только на одного ребенка, то не будут учитываться только те выплаты, которые были назначены на этого ребенка.

«На каждого ребенка будет выплачена одинаковая сумма — 50, 75 или 100% прожиточного минимума в регионе в зависимости от степени нуждаемости», — говорится в сообщении минсоца.

Напомним, что при расчете среднедушевого дохода не будут учитываться выплаты, назначенные на детей, которые указаны в заявлении — например, выплаты на детей до 3 лет, на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

По всем вопросам помощи можно обратиться в отделения по работе с гражданами государственного учреждения «Центр социальной работы Республики Карелия» по месту жительства. Информация о них размещена на интерактивном портале Минсоцзащиты РК (https://social.karelia.ru/czn/page/?menuItemId=e1f3791a-8d30-4353-b2f3-c774441d713d).

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в группу Центра в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/club184143954) или по телефону 8 — (800) — 100-00-01.

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