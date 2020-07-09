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Минспорт РФ разрешил проводить всероссийские соревнования

Новости. Общество
21:05, 09 Июля 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Министерство спорта России рекомендует спортивным организациям возобновить проведение всероссийских и региональных соревнований.

Возобновление проведения таких соревнований возможно с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов РФ, издаваемых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространений коронавируса, а также рекомендаций Роспотребнадзора, пишет "Интерфакс".

К участию могут быть допущены спортсмены, имеющие отрицательные тесты на коронавирус, проведённые не менее чем за 72 часа до прибытия на место проведения соревнований.

Приказы об отмене международных спортивных мероприятий и проведения межрегиональных и всероссийских мероприятий на территории РФ от 16 марта и приказ об отмене и переносе спортивных соревнований на территории РФ утратили силу.

Соревнования в России были отменены в связи с пандемией коронавируса. Между тем, 19 июня уже был возобновлен чемпионат России по футболу среди команд РПЛ.

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Комментарии

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Os
2020-07-09 22:24:01
В Петрозаводске все равно соревнования не проводятся в связи с отсутствием объекта спорта, отвечающего требованиям постановления N 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований".
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