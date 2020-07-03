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Минспорт России предлагает ввести налоговые льготы для родителей спортсменов

Новости. Общество
21:30, 03 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Министерство спорта России подготовило законопроект "О внесении изменений в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации".

Законопроект направлен на поддержку родителей (законных представителей), которые оплачивают занятия своих детей в возрасте до 18 лет в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, сообщается на сайте министерства РФ.

Законопроект предусматривает возможность родителям получить социальный налоговый вычет по расходам на спортивную подготовку своих детей. Сумма социального налогового вычета составит до 50 тысяч рублей в год.

Предлагаемые изменения направлены на привлечение детей к занятиям спортом по программам спортивной подготовки, а также на развитие организаций спортивной подготовки всех уровней и форм собственности.

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