Минстрой Карелии не видит "беды" в ситуации с уборкой мусора

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В министерстве строительства, ЖКХ и энергетики прокомментировали жалобы населения на неубранные мусорные площадки и неудовлетворительно организованный процесс вывоза мусора.
Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Карелия Анна Борчикова заявила о том, что ситуация с вывозом бытового мусора в республике находится под контролем.
"На сегодняшний день говорить о том, что в республике Карелия происходит беда, мы не можем",- заметила Анна Борчикова на встрече с прессой в Петрозаводске.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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