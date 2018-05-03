Минстрой Карелии не видит "беды" в ситуации с уборкой мусора

В министерстве строительства, ЖКХ и энергетики прокомментировали жалобы населения на неубранные мусорные площадки и неудовлетворительно организованный процесс вывоза мусора.

Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Карелия Анна Борчикова заявила о том, что ситуация с вывозом бытового мусора в республике находится под контролем.

"На сегодняшний день говорить о том, что в республике Карелия происходит беда, мы не можем",- заметила Анна Борчикова на встрече с прессой в Петрозаводске.

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