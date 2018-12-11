12:29, 11 Декабря 2018
Минстрой Карелии объяснил, почему собирается уходить директор ООО "Автоспецтранс"
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Директор предприятия "Автоспецтранс", отвечающего за уборку мусора в Карелии, уволился по собственному желанию, хотя его всеми силами пыталось удержать руководство министерства строительства, ЖКХ и энергетики.
Об этом заместитель министра Анна Борчикова рассказала на заседании парламентского комитета по жилищному хозяйству. По ее словам, Новиков уволился потому, что ему поступило выгодное предложение перейти на другую работу, пишут "Вести Карелии".
"Мы долго пытались удержать Ивана Александровича. В первый раз он отказался от того предложения, которое ему поступило, но теперь не смог отказаться", - пояснила Борчикова.
Подробнее читайте в материале издания.
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