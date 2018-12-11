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Новости. Общество
12:29, 11 Декабря 2018
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Минстрой Карелии объяснил, почему собирается уходить директор ООО "Автоспецтранс"

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Директор предприятия "Автоспецтранс", отвечающего за уборку мусора в Карелии, уволился по собственному желанию, хотя его всеми силами пыталось удержать руководство министерства строительства, ЖКХ и энергетики.

Об этом заместитель министра Анна Борчикова рассказала на заседании парламентского комитета по жилищному хозяйству. По ее словам, Новиков уволился потому, что ему поступило выгодное предложение перейти на другую работу, пишут "Вести Карелии".

"Мы долго пытались удержать Ивана Александровича. В первый раз он отказался от того предложения, которое ему поступило, но теперь не смог отказаться", - пояснила Борчикова.

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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йошкин кот
2018-12-11 13:41:18
всё! "ахтунг" компании....."...Есаул есаул что ж ты бросил коня. Пристрелить не поднялась рука...." (с)
zanoza
2018-12-11 13:11:13
Из грязи в князи! :)
однозначно
2018-12-11 12:51:14
Да и пёс с ним. Незаменимых людишек не бывает
Karjalan
2018-12-11 12:50:47
Скажем так - кроме завышенной самооценки там нечего искать.
Курорт «Ялгора» ??? ну да, а как технический директор - в строительстве крупнейшего торгово-развлекательного комплекса «Лотос- Plaza» - поговорите с турецкими подрядчиками. Корпорация развития - отличные результаты работы.
А посмотрите сайт "Автоспецтранса" раздел "наша команда" - это не просто работники - это просто боги исходя из описания характеристик работников.
Читал и смеялся: - абсолютный перфекционист, блестяще разрабатывает нестандартные управленческие решения в условиях, когда альтернативные варианты действий неясны или сомнительны.
Это он сам про себя написал.
Ринат
2018-12-11 12:40:52
Хитрый то какой , засветился в помоечных кругах и свинтил .

В эту конторку проверочку прокуратуры направить и статейку УК ему вдогонку , было бы правильно .
Гость
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