Минстрой Карелии подтвердил, что в Надвоицах были проблемы с отоплением

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В поселке Надвоицы восстановлена подача тепла в полном объеме, сообщили в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики.
По данным ведомства, снижение параметров отопления в домах произошло из-за "образования воды в топливе и попадания ее на горелки котлов".
Для обеспечения потребителей бесперебойным теплоснабжением было принято решение о незамедлительном переходе котельной на резервное топливо. Параметры теплоносителя не были снижены до критических показателей.
В 04 часа утра котельная была запущена в штатный режим. Сегодня новая партия мазута поступила в ресурсоснабжающую организацию, работа восстановлена в полном объеме.
Запасом топлива для бесперебойной работы котельная обеспечена, в том числе и на все праздничные дни, добавили в ведомстве.
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