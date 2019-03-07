Минстрой Карелии подтвердил, что в Надвоицах были проблемы с отоплением

В поселке Надвоицы восстановлена подача тепла в полном объеме, сообщили в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики.

По данным ведомства, снижение параметров отопления в домах произошло из-за "образования воды в топливе и попадания ее на горелки котлов".

Для обеспечения потребителей бесперебойным теплоснабжением было принято решение о незамедлительном переходе котельной на резервное топливо. Параметры теплоносителя не были снижены до критических показателей.

В 04 часа утра котельная была запущена в штатный режим. Сегодня новая партия мазута поступила в ресурсоснабжающую организацию, работа восстановлена в полном объеме.

Запасом топлива для бесперебойной работы котельная обеспечена, в том числе и на все праздничные дни, добавили в ведомстве.