Минстрой Карелии пообещал, что суд накажет виновных в строительстве «нового аварийного жилья»

По программе расселения ветхого жилья в Карелии в 2014–2018 годах было построено 10 домов, которые признаны аварийными, и виновные будут наказаны.

Об этом говорится в ответе министерства строительства республики на комментарий одного из подписчиков страницы главы Карелии Вконтакте. Подписчик поинтересовался, кто из чиновников понес наказание за прием аварийных новостроек.

«10 многоквартирных домов, построенных в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда на 2014–2018 годы, по результатам обследования специализированной организацией были признаны аварийными и подлежащими сносу. В настоящее время в рамках уголовного дела в Беломорском районном суде рассматривается вопрос о возмещении убытков, а также вопрос привлечения к ответственности виновных лиц», — ответили в министерстве.