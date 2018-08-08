Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:42, 08 Августа 2018

Минстрой Карелии публикует отчеты о строительстве домов для переселенцев

По теме

Жители Карелии останутся без аналогового телевидения с 10 января 2019 года
08.08.18 12:39
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.18 12:37
ФОТО: Власти неожиданно обнаружили очередную незаконную рубку леса в Петрозаводске
08.08.18 12:02
Все новости
Загрузка...

Министерство строительства представляет фотографии со стройплощадок, где идут работы по программе переселению из аварийного жилья, сообщается на сайте ведомства.

Фотографии, отражающие ход строительства, этапы работ уже размещены в группе Минстроя Карелии Вконтакте, а также на сайте. Свежие фотографии со стройки и актуальная информация будут появляться каждые две недели.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".

По теме

Жители Карелии останутся без аналогового телевидения с 10 января 2019 года
08.08.18 12:39
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.18 12:37
ФОТО: Власти неожиданно обнаружили очередную незаконную рубку леса в Петрозаводске
08.08.18 12:02
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
01.08.2018, 13:03
К выходным погода в Карелии изменится
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
01.08.2018, 14:27
СРОЧНО: Полиция установила водителя, который сбил на Ровио пешехода и бросил с переломанными ногами во дворе
06.08.2018, 11:21
Главврач Перинатального центра рассказал о причинах смерти младенцев из Питкяранты

Аналитика

07.08.2018 13:09
Тема недели
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 4
Новость о консервации Надвоицкого алюминиевого завода "Русала" – градообразующего предприятия поселка Надвоицы - стала неожиданностью и прозвучала как гром среди ясного неба.
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

Как прошли рыцарские бои на набережной Петрозаводска
06.08.2018 10:58
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»