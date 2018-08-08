Минстрой Карелии публикует отчеты о строительстве домов для переселенцев

Министерство строительства представляет фотографии со стройплощадок, где идут работы по программе переселению из аварийного жилья, сообщается на сайте ведомства.

Фотографии, отражающие ход строительства, этапы работ уже размещены в группе Минстроя Карелии Вконтакте, а также на сайте. Свежие фотографии со стройки и актуальная информация будут появляться каждые две недели.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".