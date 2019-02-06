Минстрой Карелии уличили в незаконных преференциях госкомпаниям

Антимонопольная служба Карелии по обращению прокуратуры республики дала оценку соглашениям министерства строительства, ЖКХ и энергетики с рядом государственных компаний в сфере ЖКХ и пришла к выводу, что Минстрой нарушает закон о защите конкуренции.

Об этом говорится в тексте предупреждения, направленного УФАС в адрес министерства.

Соглашения были заключены с государственными компаниями ООО "Карелэнергоресурс", ГУП РК "КарелЭнергоХолдинг", ГУП РК "КарелКоммунЭнерго", АО "ЕРЦ", ООО "ЕИРЦ РК", НО "Фонд капитального ремонта".

По мнению УФАС, Минстрой "необоснованно делегировал часть своих полномочий коммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ". К числу таких полномочий относятся контрольно-надзорные функции.

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