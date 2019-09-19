Минстрой Карелии ждет подтверждения о готовности к зиме котельных Медвежьегорского района

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилищного фонда республики к отопительному сезону обсуждался на заседании правительства Карелии.

В заседании приняла участие первый заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Шмаеник.

В частности, парламентарий подняла вопрос о реконструкции котельной на улице Советская в Медвежьегорске. Министр строительства, ЖКХ и энергетикиРК Александр Ломако сказал, что информация о проведении подготовительных работ по котельным в Медвежьегорском районе от администрации муниципального образования имеется, в настоящее время ведомство ждет ее документального подтверждения.

Ранее в связи с серьезными нареканиями граждан на низкие параметры подачи тепла, загрязнение окружающей среды в зоне выбросов котельной спикер парламента Элиссан Шандалович обращался в правительство и надзорные органы с просьбой провести проверку и предпринять меры по урегулированию ситуации. После обращения спикера парламента Роспотребнадзор выдал предостережение теплоснабжающей организации о недопустимости нарушений. Правительство Карелии подтвердило факт некачественного предоставления услуги теплоснабжения.

По данным министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, на капитальный ремонт тепловых сетей котельной на ул. Советская выделено более 3,2 млн рублей. Обеспечение надежного теплоснабжения жителей Медвежьегорска находится на контроле ведомства.