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Новости. Общество
13:12, 13 Июня 2019
фото: "Столица на Онего"

Минстрой назвал районы, где расселят больше аварийных домов

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Власти Карелии планируют обеспечить новыми квартирами более 9 тысяч жителей аварийных построек; по сравнению с предыдущим этапом расселения в программе предусмотрен рост показателей.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы предполагает расселение 636 домов, что по площади равнозначно территории более 159 тыс. кв. метров. За шесть лет действия новой программы новые квартиры должны получить 9 107 человек.

Эти данные содержатся в сверке старой и новой региональных программ расселения граждан из аварийного жилья, которую республиканский Минстрой подготовил по запросу издания "Вести Карелии".

Лидерами новой программы расселения стали Суоярвский и Беломорский районы, а также Петрозаводский городской округ.
В каких трех районах Карелии жителям не стоит надеяться на масштабное расселение, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-06-13 13:17:19
А что может предложить Минстрой людям, чьи дома признаны аварийными, но не вошли в программу расселения? Им что нужно молиться чтобы их дом не развалился и они не оказались под завалами?
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