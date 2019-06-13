Минстрой назвал районы, где расселят больше аварийных домов

Власти Карелии планируют обеспечить новыми квартирами более 9 тысяч жителей аварийных построек; по сравнению с предыдущим этапом расселения в программе предусмотрен рост показателей.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы предполагает расселение 636 домов, что по площади равнозначно территории более 159 тыс. кв. метров. За шесть лет действия новой программы новые квартиры должны получить 9 107 человек.

Эти данные содержатся в сверке старой и новой региональных программ расселения граждан из аварийного жилья, которую республиканский Минстрой подготовил по запросу издания "Вести Карелии".

Лидерами новой программы расселения стали Суоярвский и Беломорский районы, а также Петрозаводский городской округ.

В каких трех районах Карелии жителям не стоит надеяться на масштабное расселение, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".