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Минстрой объявил, когда начнутся выплаты компенсаций жителям Карелии за стройматериалы

Новости. Общество
12:48, 01 Октября 2021
фото: © novostroy.ru

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Правительство Карелии будет выплачивать компенсации до 100 тысяч рублей за ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов

Как сообщалось ранее, 15 сентября на заседании карельского парламента был принят закон о единовременной выплате на строительство собственного дома.

Получить компенсацию имеют право жители Карелии, заявки которых соответствуют всем трем условиям:

1) С 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года было подано официальное уведомление в органы местного самоуправления о строительстве дома. Таких уведомлений было больше 4000.

2) Площадь дома должна быть больше 70 кв. м.

3) Регистрация дома должна состояться в период с 1 сентября до 31 декабря 2021 года.

Размер выплаты на возмещение расходов на приобретение строительных материалов для многодетных семей составит 100 тысяч рублей, для остальных категорий – 50 тысяч рублей.

Сейчас в бюджете Республики Карелия на эти цели на 2022 год заложено 40 миллионов рублей, которые будут выплачиваться по мере поступления заявлений с января 2022 года.

Для того, что получить выплату необходимо подать заявление в центры социальной работы по месту жительства.

 

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