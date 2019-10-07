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Новости. Происшествия
14:34, 07 Октября 2019
фото: Сайт правительства Карелии

Минстрой проверит работу котельной в Суоярви, где люди рискуют замерзнуть

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Проверяется информация о возможном несоответствии нормативным параметрам температуры теплоносителя котельной в Суоярви, сообщили в Минстрое Карелии.

Напомним, в Суоярви на котельной ООО "Экотоп" вышел из строя большой котел. На котельной ООО "Экотоп" работает только один маленький котел, мощности которого не хватает. При минус 15 градусах котельная может встать. 

Минстрой проверяет информацию о возможном несоответствии нормативным параметрам температуры теплоносителя котельной. 

В случае подтверждения снижения параметров информация о нарушении будет направлена в прокуратуру и Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору для проведения проверки и принятия мер административного реагирования.

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