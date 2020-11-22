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Минстрой разъяснил позицию о временной отмене взносов за капремонт в Карелии

Новости. Общество
13:07, 23 Ноября 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Министерство строительства Карелии не согласно с предложением временно приостановить взимание взносов за капремонт с населения республики.

Об этом сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

Такая инициатива возникла в парламенте в связи с тем, что на счетах Фонда капремонта находится около 1 млрд рублей, собранных с населения в предыдущие годы. И эти деньги до сих пор не потрачены.

"Не пора ли нам приостановить доначисление этих взносов, индексацию взносов в Фонд капремонта? Может быть, на год, как минимум. Для того, чтобы хотя бы чуть-чуть помочь людям, которые платят эти взносы. Тем более, все равно эти деньги лежат мертвым грузом на счетах и не работают. Дать людям передышку...", - пояснил депутат Леонид Лиминчук.

Почему Минстрой против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виктор Собанин
2020-11-23 14:48:28
Согласно ч.4.1. ст.178 ЖК РФ руководитель регионального оператора капитального ремонта назначается на конкурсной основе. В Карелии директор Фонда уже год работает исполняющим обязанности, без должной аттестации
Миха
2020-11-23 14:28:56
Людей обирают со всех сторон.....просто не успеть сообразить откуда ещё прилетит? Ведь в бункере скучно вот и рождаются "новые мысли"!?
zanoza
2020-11-23 14:09:34
Если Фонд капитального ремонта не в состоянии приумножать плату за капитальный ремонт, размещая эти средства под проценты в кредитные организации или иным способом их увеличивая, тогда зачем люди вообще связываются с этим Фондом. Из года в год люди оплачивают капитальный ремонт, а деньги попросту проедаются Фондом на своё содержание. Да и ремонта своего дома через этот Фонд можно совсем не дождаться, а ремонт других домов за счёт общей кубышки разве кого-то волнует? Забирайте эти деньги из этой шарашки , всего-то надо собрать общее собрание жильцов дома и принять решение.
Горожанин
2020-11-23 14:01:09
А Минстрой тут при чем? Есть плательщики , есть фонд. Еще бы у Минспорта спросили мнение
Горожанин
2020-11-23 13:54:12
Ну и зачем нужен этот фонд, если не знают что с нашими деньгами делать?! Конечно остановить поборы, пока эти деньги не пошли в дело! Молодец Лиминчук, правильно!
Бритва
2020-11-23 13:50:40
значит глава минстроя против народа? Ну понятно, народ это запомнит....
Бритва
2020-11-23 13:40:02
миллиарды они не знаю куда девать... знают, надо максимальное напряжение в обществе создать, чтоб народ на улицы вышел, этого и добиваются.
Лошок
2020-11-23 13:23:55
Дожили, набрав миллиард,который трудно распилить, капремонт делают мы знаем как....зато целое министерство содержим ,всем народом!
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