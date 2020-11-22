Минстрой разъяснил позицию о временной отмене взносов за капремонт в Карелии

Министерство строительства Карелии не согласно с предложением временно приостановить взимание взносов за капремонт с населения республики.

Об этом сообщил министр строительства республики Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

Такая инициатива возникла в парламенте в связи с тем, что на счетах Фонда капремонта находится около 1 млрд рублей, собранных с населения в предыдущие годы. И эти деньги до сих пор не потрачены.

"Не пора ли нам приостановить доначисление этих взносов, индексацию взносов в Фонд капремонта? Может быть, на год, как минимум. Для того, чтобы хотя бы чуть-чуть помочь людям, которые платят эти взносы. Тем более, все равно эти деньги лежат мертвым грузом на счетах и не работают. Дать людям передышку...", - пояснил депутат Леонид Лиминчук.

Почему Минстрой против, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".