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Новости. Общество
09:08, 01 Ноября 2019
фото: pixabay.com

Минтранс готовится запретить езду на самокатах и роликах в пьяном виде

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Минтранс подготовил проект постановления правительства о запрете езды на роликах, скейтах и самокатах в состоянии опьянения или в «утомленном» состоянии.

Это следует из проекта постановления правительства о внесении изменений в правила дорожного движения.

Документ подготовлен Минтрансом России и опубликован на портале нормативных актов. Мера касается как традиционных средств передвижения, так и их электрических аналогов.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Сеня
2019-11-01 09:45:43
Хм маразм крепчал , чинуши выдавали перлы .
Гость
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