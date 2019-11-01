Минтранс готовится запретить езду на самокатах и роликах в пьяном виде

Минтранс подготовил проект постановления правительства о запрете езды на роликах, скейтах и самокатах в состоянии опьянения или в «утомленном» состоянии.

Это следует из проекта постановления правительства о внесении изменений в правила дорожного движения.

Документ подготовлен Минтрансом России и опубликован на портале нормативных актов. Мера касается как традиционных средств передвижения, так и их электрических аналогов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".