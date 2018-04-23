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Новости. Общество
16:12, 23 Апреля 2018

Минтранс хочет ограничить перевозку детей в колясках в метро

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Министерство транспорта РФ разработало новые правила пользования метрополитеном.

Согласно тексту законопроекта, в них, в том числе, содержится запрет пассажирам на перевозку детей в детских колясках. В первом варианте документа речь шла о полном запрете использования детских колясок. После поднявшейся шумихи Минтранс внес изменения в проект.

Согласно обновленной версии, перевозка детей в колясках будет запрещена только на эскалаторах и при входах и выходах из вагонов поездов.

Подробнее о неудобствах, которые Минтранс искусственно создает родителям, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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