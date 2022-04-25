Минтранс Карелии обещает оставить в прошлом пробитые шины и мятые диски на дороге «Петрозаводск-Лососинное»

В микрорайоне Древлянка карельской столицы начинаются работы по реконструкции Лососинского шоссе, сообщили в Минтрансе Карелии.

Лососинское шоссе расширят до четырёх полос и продлят на 1,28 км от улицы Попова в направлении микрорайона Чистый город. Дорога будет состыкована с региональной трассой Петрозаводск – Лососинное, которую ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Эти объекты повышают транспортную доступность новых жилых районов и мест отдыха, а также позволяют создать комфортную среду, в том числе для маломобильных граждан.

Велодорожка, которую обустроят вдоль дороги до озера Лососинное, будет соединена с Оборонной улицей и её удобной велопешеходной инфраструктурой.

Тротуары оборудуют съездами, светофорный объект – тактильными плитками и звуковым сигналом. Автобусные остановки обустроят с учётом перспективного развития территории. Зона для велосипедного транспорта (3 м) будет отделена от пешеходной части (2 м) разделительной полосой шириной 0,5 м.

Реконструкция участка Лососинского шоссе протяжённостью 1,3 километра, как и завершившееся строительство улицы Оборонной, объекты национального проекта «Жилье и городская среда». Работы, которые запланированы на 2022-2023 годы, будут синхронизированы с дорожным ремонтом в рамках «БКД».

Напомним, что сегодня участок дороги на подъезде к микрорайону «Чистый город» находится в плачевном состоянии.

«Начинающие ездить на дачи в сторону Лососинного, быть аккуратнее! Кусок Лососинского шоссе в районе „Чистого города“ и после заправки „Лукойла“ раздолбан. Уже есть пробитые шины и мятые диски», - пишут водители в соцсети.