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Минтранс объяснил резкое сокращение числа погибших в ДТП в Карелии

Новости. Общество
07:25, 28 Января 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив
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Число погибших в ДТП в Карелии в 2020 году снизилось более чем на 14% одновременно с сокращением количества аварий.

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта республики.

По данным ведомства, в 2020 году число погибших сократилось на 14,8% по сравнению с 2019 годом, пострадавших - на 19%, а общее количество ДТП - на 14,6%.

"Как отмечают специалисты, снижение показателей аварийности на дорогах – результат работы, активно проводимой в регионе, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - пояснили в министерстве.

В 2020 году на дорогах Карелии было установлено 20 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений - 13 стационарных и 7 передвижных. Кроме того, появилось еще 30 имитаторов таких камер.

Камеры установлены на аварийно-опасных перекрестках и нерегулируемых пешеходных переходах в Петрозаводске, на региональных автодорогах в границах населенных пунктов и автодорогах федерального значения.

Кроме того, Минтранс отметил работу по профилактие ДТП с участием детей.  За счет финансирования по федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах" в республике появились три новых комплекта детского учебного оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Оборудование передано в детские дошкольные учреждения Кондопоги и Медвежьегорска. Для учащихся начальных классов и воспитанников детских садов закуплены 20 тысяч световозвращающих фликеров.

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