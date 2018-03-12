Минтранс предлагает ввести новый дорожный знак, запрещающий движение автобусов, для усиления мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных актов, сообщает ТАСС.

"Реализация проекта постановления позволит создать условия для эффективной реализации указа, минимизировать привлечение дополнительных сил и средств органов внутренних дел и исключить создание существенных помех дорожному движению на въездах в города чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ", - говорится в пояснительной записке.

Запрет в зоне действия знака не распространяется на автобусы, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным маршрутам, а также автобусы, которые оснащены аппаратурой спутниковой навигации "ЭРА-ГЛОНАСС" и вся информация передается "Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ". При этом владельцы этих автобусов должны будут направлять в дирекцию уведомления о планируемом движении в зоне действия знака.