Минтранс предложил обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола

Проект соответствующего приказа уже опубликован на портале правовой информации, сообщают РИА Новости.

Минтранс РФ планирует обязать пассажиров поездов, купивших билет на нижние полки, уступать место у стола попутчикам с верхних полок. Как сообщают РИА Новости, проект соответствующего приказа опубликован на портале правовой информации.



"По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи", — говорится в документе.

Уточняется, что на утренний и вечерний прием пищи пассажирам верхних полок нужно выделять не менее 30 минут, а на обед — не более часа.

Кроме того, власти предлагают расширить перечень документов, по которым россияне смогут оформлять билеты: добавить в него справку об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы, временное удостоверение личности от органов внутренних дел, документ, удостоверяющий личность осужденного и некоторые другие.