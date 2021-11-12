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Минтранс предложил обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола

Новости. Общество
20:30, 11 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Проект соответствующего приказа уже опубликован на портале правовой информации, сообщают РИА Новости.

Минтранс РФ планирует обязать пассажиров поездов, купивших билет на нижние полки, уступать место у стола попутчикам с верхних полок. Как сообщают РИА Новости, проект соответствующего приказа опубликован на портале правовой информации.

"По требованию проводника вагонов поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи", — говорится в документе.

Уточняется, что на утренний и вечерний прием пищи пассажирам верхних полок нужно выделять не менее 30 минут, а на обед — не более часа.

Кроме того, власти предлагают расширить перечень документов, по которым россияне смогут оформлять билеты: добавить в него справку об утере паспорта или об освобождении из мест лишения свободы, временное удостоверение личности от органов внутренних дел, документ, удостоверяющий личность осужденного и некоторые другие.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Генрих
2021-12-11 21:16:31
Дурдом какой-то! В наше время об этом и не думали, все за столиком и если и в карты играли! Скоро всех разделят и по размеру обуви, лишь бы не "бастовали!?"...
nae
2021-12-11 20:49:39
А что, без приказа теперь никак?
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