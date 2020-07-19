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Минтранс раскрыл детали ремонта автодороги "Петрозаводск-Суоярви"

Новости. Общество
15:02, 20 Июля 2020
фото: http://dtpptz.ru
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Капитальный ремонт автодороги "Петрозаводск – Суоярви" на участках общей протяженностью 30 км будет проведен в текущем году.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" сообщил первый заместитель министра транспорта республики Дмитрий Кондрашин.

"Ремонт асфальтобетонного покрытия, начиная от 33 километра до 93. Это фрезерование старого покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство основного слоя покрытия и обочин", - сказал Кондрашин.

Какова общая ситуация с ремонтом этой дороги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Клим
2020-07-20 15:47:06
Министр транспорта почему ничего не говорит , за что деньги получает ?
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