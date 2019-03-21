Минтруд больше не будет публиковать статистику о доходах населения

Министерство труда России отказалось от публикации ежемесячных данных о доходах населения в связи с тем, что такие данные не отражают реальной картины.

Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Никаких секретов, никаких засекречиваний здесь нет. Здесь идет речь об уточнении данных в связи с тем, что ежемесячные данные, скорее всего, не отражают реальной картины", - сказал Топилин, чьи слова цитирует RNS.

Как теперь будут подсчитывать доходы населения, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".