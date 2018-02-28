Минтруд хочет пересмотреть перечень "не женских" профессий

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Министерство труда и социальной защиты РФ планирует пересмотреть перечень "не женских" профессий в связи с улучшением условий труда.
"В связи с изменениями технологий современного производства и произошедшими изменениями социально-гигиенических условий труда ряда профессий Минтруд России с 2017 года проводит работу по актуализации перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин", - сообщила пресс-служба ведомства.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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