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Минтруд объяснил, как родителям получить выплаты на школьников в размере 10 тыс. рублей

Новости. Общество
21:40, 14 Июня 2021
фото: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Обратиться за выплатой в 10 тыс. рублей на детей школьного возраста от шести до 18 лет и учащихся инвалидов от 18 до 23 лет можно будет с 15 июля до конца октября 2021 года.

Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минтруда.

«Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года. При дистанционном обращении через портал госуслуг никаких справок от родителей не потребуется», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Пособие выплатят семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, за выплатой смогут обратиться граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, и их законные представители.

Территориальный орган ПФР рассмотрит заявление о назначении единовременной выплаты в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты его регистрации.

 

 

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