Минтруд рассказал, представителям каких профессий легче найти работу

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Быстрее других найти работу с помощью службы занятости могут медицинские работники.
Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты, передает РИА Новости. В ведомстве пояснили, что речь идет как о врачах, так и о среднем медицинском персонале.
На втором месте — квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.
Тройку лидеров замыкают работники служб, занимающихся охраной граждан и собственности. Дольше всех работу ищут неквалифицированные работники.
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