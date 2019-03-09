Минтруд рассказал, представителям каких профессий легче найти работу

Быстрее других найти работу с помощью службы занятости могут медицинские работники.

Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты, передает РИА Новости. В ведомстве пояснили, что речь идет как о врачах, так и о среднем медицинском персонале.

На втором месте — квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, металлообрабатывающем и машиностроительном производстве.

Тройку лидеров замыкают работники служб, занимающихся охраной граждан и собственности. Дольше всех работу ищут неквалифицированные работники.