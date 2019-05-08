Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать в следующем году

Россиян снова ждут длинные майские праздники.

Проект соответствующего постановления правительства размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут "РИА Новости".

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)", – пояснили в министерстве.



В итоге в 2020 году планируются такие выходные:



- с 1 по 8 января – Новый год;



- с 22 по 24 февраля – День защитника Отечества;



- с 7 по 9 марта – Международный женский день;



- с 1 по 5 мая – День весны и труда;



- с 9 по 11 мая – День Победы;



- с 12 по 14 июня – День России;



4 ноября – День народного единства.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, перенос выходных дней поможет создать условия "для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период".