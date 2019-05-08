Минтруд рассказал, сколько россияне будут отдыхать в следующем году

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Россиян снова ждут длинные майские праздники.
Проект соответствующего постановления правительства размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишут "РИА Новости".
"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник)", – пояснили в министерстве.
В итоге в 2020 году планируются такие выходные:
- с 1 по 8 января – Новый год;
- с 22 по 24 февраля – День защитника Отечества;
- с 7 по 9 марта – Международный женский день;
- с 1 по 5 мая – День весны и труда;
- с 9 по 11 мая – День Победы;
- с 12 по 14 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, перенос выходных дней поможет создать условия "для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период".
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