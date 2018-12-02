Минтруд рассказал, сколько выходных ждет россиян в 2019 году

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Россияне получат десять дней отдыха на новогодних праздниках, пять на первомайских и четыре ко Дню Победы.
Минтруд предложил перенести праздничные субботу и воскресенье 5 и 6 января 2019 года на май.
Таким образом, жители России получат десять дней отдыха на новогодних праздниках, пять на первомайских и четыре ко Дню Победы.
В проекте постановления правительства России "О переносе выходных дней" говорится, что в 2019-м россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года — на новогодних каникулах, с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая — на майских праздниках. Россияне будут также отдыхать 12 июня и со 2 по 4 ноября.
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