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Новости. Общество
22:00, 26 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Кондратюк

Минтруд рекомендовал россиянам не медлить с рождением детей

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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин допустил, что программа предоставления маткапитала может быть продлена до 2025 года и посоветовал россиянам не затягивать с рождением детей.

По словам чиновника, в правительстве это вопрос пока не поднимался, сообщает "Газета.ру".

"Я бы пожелал, так как у нее (программы) срок ограничен, тем, кто хочет завести ребенка, сделали это как можно быстрее", — сказал Топилин.

Он добавил, что в стране снижается рождаемость и для чиновников важно, чтобы люди реагировали на принятые меры быстрее.

Ранее в Минтруде заявили о необходимости сделать материнский капитал бессрочной мерой. По словам первого замглавы ведомства Алексея Вовченко, изменения в соответствующем законопроекте пока не предусмотрены, но у ведомства есть идея сделать предоставление маткапитала бессрочной мерой.

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