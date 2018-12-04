Минздрав дал совет россиянам по поводу новогоднего меню

лавный внештатный диетолог Минздрава, советский и российский ученый по проблемам питания Виктор Тутельян в беседе с RT рассказал, что в новогоднюю ночь можно не ограничивать себя в еде.

"Если у человека нет заболевания, если это самый обычный, более-менее здоровый человек, он может есть все: самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное, приятное. Это время надежд, поэтому должно быть все вкусно и обильно", — считает врач.

Однако эксперт посоветовал сократить количество потребляемого алкоголя, пишет RT.