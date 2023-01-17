Минздрав Карелии берет мам под крыло

В Карелии запускается проект «Мамы в фокусе внимания», сообщили в Минздраве республики.

Минздрав Карелии разрабатывает проект, цель которого организовать консультирование и проведение медицинских осмотров многодетных матерей, матерей, воспитывающих детей в неполной семье, женщин, имеющих детей-инвалидов.

Внимание организаторов проекта будет направлено на жительниц отдаленных населенных пунктов республики. В рамках проекта будут сформированы выездные бригады специалистов центральных районных больниц и Республиканского перинатального центра для работы в поселках и деревнях.

Одно из направлений проекта «Мамы в фокусе внимания» – просветительская работа по вопросам сохранения женского здоровья, в том числе во взаимодействии с социально ориентированными некоммерческими организациями.