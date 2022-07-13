Минздрав Карелии готовится осенью открыть онкоцентр в Сортавальском районе

В Сортавальской центральной районной больнице готовится к открытию онкоцентр – работы идут полным ходом, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал, что в самой большой районной больнице республики — в Сортавальской полным ходом идут работы по подготовке к открытию онкоцентра.

«В новых подразделениях больницы разместятся дневной химиотерапевтический стационар, приём онколога, эндоскопические кабинеты, кабинет УЗИ, а также отделение реабилитации, в котором будут проводить восстановительные процедуры для пациентов, прошедших комплексное лечение онкологических заболеваний, в том числе психологическая реабилитация», — рассказал Михаил Охлопков.

Ведется, по словам главы Минздрава, и кадровая работа. Специалистов готовят из числа сотрудников больницы, которые уже проходят обучение, повышая квалификацию.

«Одним из сотрудников нового отделения станет настоящий профессионал в области онкологии — Андрей Иванович Пыск, который до переезда в марте прошлого года в Сортавалу работал в ведущем онкологическом учреждении Беларуси. И главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Анатольевич Романов — хирург-онколог», — рассказал Охлопков и сообщил, что ремонтные работы планируется завершить осенью.

Ранее сообщалось, что на ремонт помещений под центр из бюджета республики выделили 10 млн рублей.