Минздрав Карелии назвал число медиков, заболевших коронавирусом на работе

С начала пандемии коронавируса в Карелии 71 работник медицинских организаций, подведомственных Минздраву республики, заразился COVID-19.

Об этом сообщили в Минздраве.

При этом в министерстве уточнили, что заражение произошло именно на рабочем месте при исполнении служебных обязанностей.

Ранее стало известно о 24 заболевших сотрудниках БСМП. Главный врач Наталья Алонцева рассказала, что на больничный с COVID-19 вышли 4 доктора, 12 медсестер и 8 санитаров. Из тех, у кого положительный тест на ковид, только у трети есть клинические проявления инфекции, а остальные выявлены по контакту с другими заболевшими, в том числе в семье.