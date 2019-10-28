Минздрав Карелии обещает не закрывать единственный стационар в Лахденпохье

Закрытие терапевтических коек в Лахденпохской районной больнице не планируется, утверждают в министерстве здравоохранения республики.

В конце прошлой недели жители Лахденпохьи обратились в местное отделение "Единой России" с просьбой помочь сохранить единственное терапевтического отделение круглосуточного режима работы для города и района. По данным местных жителей, стационар закрывается до середины января. Обращение разместили в паблике "ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА!".

В Минздраве республики утверждают, что закрытие терапевтических коек в Лахденпохской районной больнице не планируется.

"На период отсутствия врача Семеновой Н.Ю. к работе в стационаре привлечена терапевт Лыкова С.В. Более того, в здании стационара Лахденпохской больницы будут продолжены ремонтные работы, на которые Министерством здравоохранения Республики Карелия выделены средства в объеме 1 млн 300 тыс. рублей. Будет закончен косметический ремонт терапевтического отделения и перенос флюорографического кабинета в здание стационара", - заявили в ведомстве.

Госпитализировать пациентов терапевтического профиля по экстренным показаниям из Лахдепохьи будут и как ранее в терапевтическое отделение Сортавальской ЦРБ.