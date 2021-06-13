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Минздрав Карелии объявил о возобновлении вакцинации от коронавируса после сбоя

Новости. Общество
16:47, 14 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Вакцинация от коронавируса в Карелии была временно приостановлена 12 июня из-за того, что закончилась вакцина, но проблема уже решена.

Об этом сообщили в Минзраве Карелии.

«Так случилось, что 12 июня вакцина закончилась во всех мобильных прививочных пунктах, включая прививочный пункт в ТРЦ „Лотос Плаза“, и в Минздрав Карелии стали поступать обращения граждан, которые не смогли привиться против ковида. В тот же день, поздно вечером, в Карелию поступила очередная партия „Спутника V“ — 4500 доз, и „Карелфармом“ сразу же началась доставка вакцины в прививочные пункты. Сегодня в „Лотос Плаза“ возобновили вакцинацию», — говорится в сообщении.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Матвей
2021-06-14 19:27:40
Опять неповоротливость и безразличие "работающих" чиновников, которым,по сути, наплевать на всё, из же не уволят и не накажут,если только на повышение?
Да и не верит народ в эту вакцину, похоже...
Oleg Potekhin
2021-06-14 19:07:30
Ничего-то не могут сделать по уму... полнейшая никчемность во всем, чего не коснись... несчастная страна...
Изя
2021-06-14 18:23:31
Веры то вакцине нет , народ просто не доверяет власти , по этому итоги вакцинации плачевные :)
Вася
2021-06-14 17:23:55
Вот где можно почувствовать Африку во всей красе!
zanoza
2021-06-14 16:56:17
Это не сбой, а головотяпство, давайте называть всё своими именами.
Гость
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