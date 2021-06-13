Минздрав Карелии объявил о возобновлении вакцинации от коронавируса после сбоя

Вакцинация от коронавируса в Карелии была временно приостановлена 12 июня из-за того, что закончилась вакцина, но проблема уже решена.

Об этом сообщили в Минзраве Карелии.

«Так случилось, что 12 июня вакцина закончилась во всех мобильных прививочных пунктах, включая прививочный пункт в ТРЦ „Лотос Плаза“, и в Минздрав Карелии стали поступать обращения граждан, которые не смогли привиться против ковида. В тот же день, поздно вечером, в Карелию поступила очередная партия „Спутника V“ — 4500 доз, и „Карелфармом“ сразу же началась доставка вакцины в прививочные пункты. Сегодня в „Лотос Плаза“ возобновили вакцинацию», — говорится в сообщении.