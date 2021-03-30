Минздрав Карелии подсветят синим в поддержку людей с аутизмом

Карельский Минздрав подключился к международной акции "Зажги синим" в поддержку людей с аутизмом.

Здание министерства будет освещено синими прожекторами второго апреля в течение рабочего дня. В социальных сетях ведомства и медицинских организаций будет размещаться информация об аутизме. Об этом сообщают в Минздраве Карелии.

"Аутизм – это постоянное нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни и является следствием неврологического расстройства, сказывающегося на функционировании мозга. Аутизмом страдают преимущественно дети независимо от пола, расовой принадлежности или социально-экономического положения. Для аутизма в первую очередь характерны уникальные особенности в плане социального взаимодействия, сложности в повседневном общении и нестандартный способ обработки информации от органов чувств", - говорится в сообщении карельского Минздрава.

Международная акция "Зажги синим" проводится ежегодно второго апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме. Синий – официальный цвет неправительственной организации по защите прав людей с аутизмом "Autism Speaks", которая придумала эту акцию.