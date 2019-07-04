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Новости. Общество
11:36, 04 Июля 2019
фото: Pixabay

Минздрав Карелии прокомментировал ситуацию с дефицитом льготных лекарств в республике

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В Минздраве Карелии сообщили, что обнаруженные Росздравнадзором грубые нарушения с обеспечением льготными лекарствами, устранены.

Росздравнадзор провел проверку в субъектах России по льготному обеспечению граждан лекарствами и выявил в ряде регионов грубые нарушения. Нарушения были выявлены и в Карелии.

Минздрав Карелии сообщил, что в начале 2019 года трудности с обеспечением граждан льготными лекарственными препаратами возникали из-за длительности проведения закупочных процедур в рамках Федерального законодательства, а так же в следствии необходимости применения референтной цены на них при расчёте начальной максимальной цены контракта, в связи с чем часть объявленных аукционов не состоялось. Несостоявшиеся аукционы в дальнейшем проводились повторно.

"В целях обеспечения пациентов жизненно необходимыми лекарственными препаратами, проводились срочные закупки у единственных поставщиков. В настоящее время граждане, нуждающиеся в льготных лекарственных препаратах, получают их в полном объёме. Закупки лекарственных препаратов на 2019 год продолжаются. По дополнительным заявкам медицинских организаций они будут дополнительно закупаться до конца года для вновь появившихся пациентов", - отметили в Минздраве Карелии. 

 

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Комментарии

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Мизантроп
2019-07-04 11:39:05
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