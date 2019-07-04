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Новости. Общество
06:50, 04 Июля 2019
фото: pixabay

Росздравнадзор обнаружил в Карелии грубые нарушения с обеспечением льготными лекарствами

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Карелию включили в список проблемных регионов по обеспеченности льготными лекарствами.

Несвоевременное проведение закупок, а также отсутствие взаимодействия между аптеками, медорганизациями и органами власти привели к тому, что не все категории граждан получали положенные им бесплатные лекарства, цитирует РИА Новости слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.'

"По крупному, причин две. Это не денежная проблема. Это, как правило, несвоевременное проведение закупочных процедур и конкурсных процедур. А также срывы закупок в связи с невыходом производителей и поставщиков на торги", - сказала Голикова на заседании правительства.

В качестве второй причины Голикова назвала отсутствие информирования и взаимодействия между органами власти субъектов, аптечными организациями и медицинскими организациями.

"По той информации, которая имеется у нас на сегодняшний день, у нас на 36 миллиардов лекарства закуплены, и, соответственно, запас для обеспечения региональных льготников лекарственными препаратами составляет четыре месяца", - уточнила Голикова.

Она добавила, что Росздравнадзор и ФАС контролируют соблюдение процедур закупок и обеспечение лекарствами граждан. По результатам контрольных мероприятий, при неоднократных нарушениях регионы и уполномоченные органы были подвергнуты административным наказаниям. Кроме того, по результатам проведения 79 из 155 проверок материалы направлены прокуратуру.

Ранее Росздравнадзор провел проверку в субъектах России по льготному обеспечению граждан лекарствами и выявил в ряде регионов грубые нарушения. Нарушения были выявлены в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также в Краснодарском крае.

В семи регионах - Тверской и Самарской областях, республиках Коми, Адыгее, Башкортостане, Хакасии и Чукотском автономном округе выявлено отсутствие контроля со стороны местных органов управления здравоохранением за определением потребности в лекарствах, а также использованием уже закупленных препаратов. В Орловской, Ярославской, Самарской областях, Республике Адыгея и Чеченской республике не выписывали лекарства при наличии медицинских показаний. В Мордовии зачастую граждане не могли получить льготные лекарства при первичном обращении в аптеку.

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