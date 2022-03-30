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Минздрав Карелии рассказал о естественных причинах дефицита среднего звена

Новости. Общество
11:53, 21 Апреля 2022
фото: © rostoday.com

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Несмотря на наращивание объема набора в Петрозаводский медколледж, среднего медицинского персонала в Карелии не хватает.

Нехватка медиков среднего звена по-прежнему остается проблемой для учреждений здравоохранения республики. Хотя в Карелии нарастили цифры приема в Петрозаводский медицинский колледж со 175 человек в 2019 году до 350 в 2022 году. В компании на 2021-2022 учебный год было 300 мест.

«Благодаря эффективной работе колледжа по увеличению числа обучающихся система омолаживается из года в год. Но в пандемию мы столкнулись со значительным оттоком среднего персонала. Коронавирус подтолкнул многих пенсионеров, которые думали: остаться еще поработать или уйти, — выбрать заслуженный отдых.

Ну и нельзя забывать, что 97 процентов среднего персонала — это женщины. Выпускницы колледжа, поработав в медучреждениях, уходят в декрет. Они остаются в системе, но находятся в декретном отпуске. Так что у дефицита среднего звена есть вполне естественные причины», — рассказал начальник отдела государственной службы и кадров Минздрава Карелии Евгений Ильин.

Как решают кадровую проблему в здравоохранении в республике, читайте здесь.

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