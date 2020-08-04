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Минздрав Карелии установил порядок продления трудовых отношений с главврачами, достигшими 65 лет

Новости. Общество
08:05, 05 Августа 2020
фото: Столица на Онего
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Терять опытные кадры в руководстве медицинских учреждений недопустимо, считают в ведомстве.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в мае-июне этого года, несмотря на сложную обстановку с ковидной инфекцией, в ведомстве провели большую работу по внесению изменений в уставы медицинских организаций.

"Главное, что мы сделали – установили порядок продления трудовых отношений с главными врачами и их заместителями. Теперь в результате внесенных изменений, министерство имеет право продлить срок пребывания в должности руководителя до достижения им возраста 70 лет по представлению общего собрания (конференции) работников медицинской организации".

Как пояснил Михаил Охлопков, соблюдения этих норм требует федеральный закон № 256 2017 года и статья 350 «О некоторых особенностях регулирования труда медицинских работников» Трудового кодекса РФ.

"Наша республика всегда славилась своими врачами. Мы знаем много примеров, когда врачи становились руководителями медицинских организаций. Минздрав всегда бережно и с уважением относился и относится к главным врачам. Многие из них занимают свои посты уже много лет, сформировали свои команды из профессионалов, знают свою работу и работу своих сотрудников досконально. И терять такие кадры – недопустимо", - заявил Охлопков.

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