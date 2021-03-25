Минздрав Карелии узаконил народную медицину: целители получат официальное разрешение

Министерство здравоохранения Карелии будет выдавать официальные разрешения жителям республики на занятие народной медициной.

Это следует из приказа Минздрава №520 "О порядке занятия народной медициной и выдаче разрешения на занятие народной медициной на территории Республики Карелия" от 22 марта 2021 года.

"Настоящий порядок разработан в целях обеспечения прав граждан на занятие народной медициной…обеспечения безопасности и повышения качества предоставляемых услуг в области народной медицины", - говорится в документе.

Минздрав рассчитывает на "углубление интеграции современной и народной медицины, внедрение практических методов и средств народной медицины в практическое здравоохранение", поясняется в приказе.

Также в документе дано определение, что является народной медициной.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".