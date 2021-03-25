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Минздрав Карелии узаконил народную медицину: целители получат официальное разрешение

Новости. Общество
15:41, 26 Марта 2021
фото: pixabay
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Министерство здравоохранения Карелии будет выдавать официальные разрешения жителям республики на занятие народной медициной.

Это следует из приказа Минздрава №520 "О порядке занятия народной медициной и выдаче разрешения на занятие народной медициной на территории Республики Карелия" от 22 марта 2021 года.

"Настоящий порядок разработан в целях обеспечения прав граждан на занятие народной медициной…обеспечения безопасности и повышения качества предоставляемых услуг в области народной медицины", - говорится в документе.

Минздрав рассчитывает на "углубление интеграции современной и народной медицины, внедрение практических методов и средств народной медицины в практическое здравоохранение", поясняется в приказе.

Также в документе дано определение, что является народной медициной.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2021-03-26 17:45:26
Несет ли Минздрав как разрешающий орган юридическую ответственность за результаты лечения?
Изя
2021-03-26 17:35:34
Что за маразм в этой стране , как здесь среди идиотов жить? :)
бюджет
2021-03-26 17:17:26
И Габышева для обучения местных пригласить....
Изя
2021-03-26 17:34:26
бюджет, он другого лечить пытался , теперь в психушке ))
Off
2021-03-26 17:03:36
Это у педриотов , просто деньги кончаются на медицину . Следующий шаг , разрешат транспорт на конной тяге ))))) :)
кир
2021-03-26 16:48:26
Вернуть Кашпировского? Да вы с ума посходили, - сказал кот.
stranger
2021-03-26 16:32:24
Народная медицина не нуждается в документах, сертификатах, в оных нуждаются "дипломированные" мошенники.
zanoza
2021-03-26 16:26:15
Ну так если медицина развалена, так надо же как-то обеспечивать доступную медицину, конституция обязывает. Вот нашёлся выход, в любой деревне найдётся бабка-повитуха :)
театральный критик
2021-03-26 16:00:16
Аборты в банях
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