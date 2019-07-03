Минздрав назвал основную причину смертности молодых женщин

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Основной причиной смертности женщин трудоспособного возраста являются рак.
Почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в нашей стране умирает от новообразований (23,8%). Еще почти столько же, 22,9%, от болезней системы кровообращения.
Третье место в этом печальном рейтинге занимают внешние причины – 19,2%, пишет "Российская газета".
Коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составляет 209,4 на 100 тысяч человек соответствующего возраста (данные на 2017 год, более свежих еще нет).
Меньше всего трудоспособных женщин умирает в Ингушетии, Дагестане, Чечне. Больше всего – в Тыве, на Чукотке, в Кемеровской области.
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