Минздрав назвал основную причину смертности молодых женщин

Основной причиной смертности женщин трудоспособного возраста являются рак.

Почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в нашей стране умирает от новообразований (23,8%). Еще почти столько же, 22,9%, от болезней системы кровообращения.

Третье место в этом печальном рейтинге занимают внешние причины – 19,2%, пишет "Российская газета".

Коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составляет 209,4 на 100 тысяч человек соответствующего возраста (данные на 2017 год, более свежих еще нет).



Меньше всего трудоспособных женщин умирает в Ингушетии, Дагестане, Чечне. Больше всего – в Тыве, на Чукотке, в Кемеровской области.