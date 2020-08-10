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Минздрав объяснил, почему кальяны вреднее сигарет

Новости. Общество
19:10, 10 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Курение кальяна вреднее, чем курение сигарет, кроме того, через кальян может распространяться коронавирусная инфекция.

"Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей и в первую очередь речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в сообщении Минздрава РФ.

При этом плохая обработка кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и других опасных заболеваний, пишет издание "РИА Новости".

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян отметила, что курильщики кальяна за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет, за час курения кальяна человек потребляет в 100-200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ, чем за время выкуривания одной сигареты.

"Курение кальяна также опасно для окружающих – пассивный курильщик кальяна наносит непоправимый вред своему здоровью, сопоставимый с вредом от активного курения", –подчеркнула Гамбарян.

 
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Комментарии

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кир
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