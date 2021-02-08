Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса

В Кеми на пятый день после прививки от коронавируса скончался 40-летний мужчина, но Минздрав говорит о переохлаждении пациента после вакцинации.

В соцести появилась информация, что в Кеми умер 40-летний мужчина, который сделал прививку от коронавируса.

"В Кеми умер мужчина, 40 лет. Машинист электровоза умер на пятые сутки после вакцинации, развилась сильнейшая пневмония, и спасти его не смогли", - пишут соцсети.

Также в паблике уточняют, что мужчина был абсолютно здоров, "обращался к врачам с температурой после вакцинации, но ему сказали, что все нормально".

Сегодня умершего хоронят.

В Минздраве Карелии прокомментировали данное сообщение, опровергнув то, что причиной смерти могла стать прививка.

"Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, есть факт переохлаждения после прививки. Проводятся уточняющие вирусологические исследования. Данных за коронавирусную инфекцию в настоящее время не получено. Вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать развитие заболевания, но иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки", - сказали в Минздраве.