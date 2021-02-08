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Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса

Новости. Общество
15:41, 09 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Кеми на пятый день после прививки от коронавируса скончался 40-летний мужчина, но Минздрав говорит о переохлаждении пациента после вакцинации.

В соцести появилась информация, что в Кеми умер 40-летний мужчина, который сделал прививку от коронавируса.

"В Кеми умер мужчина, 40 лет. Машинист электровоза умер на пятые сутки после вакцинации, развилась сильнейшая пневмония, и спасти его не смогли", - пишут соцсети.

Также в паблике уточняют, что мужчина был абсолютно здоров, "обращался к врачам с температурой после вакцинации, но ему сказали, что все нормально".

Сегодня умершего хоронят.

В Минздраве Карелии прокомментировали данное сообщение, опровергнув то, что причиной смерти могла стать прививка.

"Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, есть факт переохлаждения после прививки. Проводятся уточняющие вирусологические исследования. Данных за коронавирусную инфекцию в настоящее время не получено. Вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать развитие заболевания, но иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки", - сказали в Минздраве.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Антон
2021-02-09 16:58:52
Негодующие могли бы обратиться к родственникам с просьбой провести вскрытие, если бы была цель докопаться до истины. Но у них цель - только негодование и возмущение.
Умные либералы еще в декабре по блату вакцинировались, перед этим влив в пустые головы их слушателей мысли о недоверии Минздраву, о "компоте" Путина и тысячах заражений и смертей после прививки (и вливают через васильеву до сих пор).
Не прививайтесь - только печать на лоб поставьте о том, что не привиты.
User
2021-02-09 17:09:56
Антон, может сразу номер на лбу выжечь? Почти пришли уже.
User
2021-02-09 16:40:42
Не нарушение углеводного баланса, так переохлаждение... Расследование будет или "джентельменам" из Минздрава безоговорочно верят на слово?
Беня
2021-02-09 16:32:17
Здоровенький, но с температурой - любопытно. Еще и помер.
Кто, как говорится, не курит и не пьет, тот здоровенький помрет.

Хочу я или не хочу, волей-неволей, а к себе этот инцидент примеряю - я тоже здоровенький, как минимум с виду.
На его месте мог быть я. Кто-то скажет "Напьешься - будешь", но ведь может и не напьешься, а все равно будешь.
zanoza
2021-02-09 16:30:00
Нужно сдавать перед прививкой тест на антитела, если тест покажет их наличие, то прививку делать нельзя!!! Хотя наш Минздрав и заявляет, что эти тесты делать не обязательно, но этому ведомству верить нельзя! Думайте сами что вам дороже, жизнь или расходы на тест.
Нестор
2021-02-09 16:09:35
Мужчина умер после прививки, но не от прививки или ее последствий.
zanoza
2021-02-09 16:31:06
Нестор, так были же последствия-температура и недомогания.
Вася
2021-02-09 15:50:34
А что скажет знаменитый на весь мир "укротитель" цен на макароны .
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