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Минздрав обновит список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Новости. Общество
16:09, 03 Декабря 2021
фото: Александр Рюмин/ТАСС

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Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Как сообщают «Известия», обсуждается вариант, согласно которому список станет частью временных рекомендации по вакцинации.

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — рассказал «Известиям»  источник, близкий к министерству.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой указать, какие болезни войдут в обновленный перечень противопоказаний к вакцинации COVID-19. В ведомстве отметили, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Так, «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «ЭпиВакКорона» — онкобольным, указано сейчас в рекомендациях Минздрава.

По последним исследованиям, людей с аутоиммунными заболевания можно вакцинировать, если они компенсированы и получают адекватную терапию, пояснил врач-эндокринолог, медицинский директор сети клиник «Атлас» Юрий Потешкин.

«Например, согласно данным UNICEF, аутоиммунные заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации от ковида. Сахарный диабет сам по себе также не является противопоказаниям для вакцинации, но диабет может сочетаться с заболеваниями сердца и сосудов. То есть если есть риски тромбоза или проблем с сердцем, нужно перед прививкой проконсультироваться со своим лечащим врачом. Тем не менее заработать тромбоз после перенесенного COVID-19 гораздо более вероятно, нежели чем после прививки. Опять же, согласно последним исследованиям, тромбоз возникает в 28% случаев при тяжелом течении ковида, когда человек попадает в реанимацию. А вот векторные вакцины не особо ассоциированы с рисками тромбозов, встречается только один случай на несколько миллионов», — подчеркнул специалист.

Медотвод от вакцинации можно будет получить через портал госуслуг с 1 февраля 2022 года,

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Комментарии

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dikas
2021-12-03 18:02:46
Ничего не поможет.Нужно научиться с этим жить.Будем болеть короной как гриппом.Спид уже 50 лет не могут победить.Но выход как с ним жить нашли.Только презервативы.
mobikk
2021-12-03 17:39:11
НЕ понятно - чем это поможет. Ну не вакцинируется человек по противопоказанию - так промрет от ковида. Кому от этого лучше?

А перед этим будет тыкать эту справку вместо QRкода зачем-то. Якобы справка помогает от вируса.
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