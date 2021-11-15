Минздрав обновит список противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Минздрав готовит расширенный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Как сообщают «Известия», обсуждается вариант, согласно которому список станет частью временных рекомендации по вакцинации.

«В настоящее время идет разработка документа на уровне министерства. Проект был направлен в Роспотребнадзор для уточнения алгоритма его применения. О том, какие болезни войдут в перечень, сообщат позднее», — рассказал «Известиям» источник, близкий к министерству.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой указать, какие болезни войдут в обновленный перечень противопоказаний к вакцинации COVID-19. В ведомстве отметили, что перечень оснований для медотводов коррелирует со списком противопоказаний к вакцинации, прописанным в инструкции к каждому препарату. Так, «Ковивак» противопоказан людям старше 60 лет, а «ЭпиВакКорона» — онкобольным, указано сейчас в рекомендациях Минздрава.

По последним исследованиям, людей с аутоиммунными заболевания можно вакцинировать, если они компенсированы и получают адекватную терапию, пояснил врач-эндокринолог, медицинский директор сети клиник «Атлас» Юрий Потешкин.

«Например, согласно данным UNICEF, аутоиммунные заболевания не являются противопоказаниями к вакцинации от ковида. Сахарный диабет сам по себе также не является противопоказаниям для вакцинации, но диабет может сочетаться с заболеваниями сердца и сосудов. То есть если есть риски тромбоза или проблем с сердцем, нужно перед прививкой проконсультироваться со своим лечащим врачом. Тем не менее заработать тромбоз после перенесенного COVID-19 гораздо более вероятно, нежели чем после прививки. Опять же, согласно последним исследованиям, тромбоз возникает в 28% случаев при тяжелом течении ковида, когда человек попадает в реанимацию. А вот векторные вакцины не особо ассоциированы с рисками тромбозов, встречается только один случай на несколько миллионов», — подчеркнул специалист.

Медотвод от вакцинации можно будет получить через портал госуслуг с 1 февраля 2022 года,