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Новости. Общество
14:56, 21 Ноября 2019
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Минздрав отложил подорожание водительской комиссии

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Минздрав отложил введение процедуры, вызвавшей рост цен на справки для водителей.

Приказ, который вызвал ажиотаж и километровые очереди перед наркодиспансерами в регионах, должен был выступить в силу завтра, 22 ноября.

Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привел бы к росту цен на справки. Об этом пишет "Лайф" со ссылкой на Telegram-канале замглавы ведомства Олег Салагай.

"С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей", — указал он.

Приказ, который вызвал ажиотаж и километровые очереди перед наркодиспансерами в регионах, должен был выступить в силу завтра, 22 ноября. Предполагалось, что теперь,чтобы получить справку врача — психиатра-нарколога, нужно будет необходимо пройти химико-токсикологическое исследование на содержание наркотических средств и психотропных веществ и определение биомаркера хронического злоупотребления алкоголем в сыворотке крови. Анализ этот очень дорогой и стоит от четырёх с половиной до девяти тысяч рублей (в зависимости от региона).

Лайф рассказывал, что из-за возникшего ажиотажа жители Ярославля скупают места в очереди к наркологу. В такой же очереди, только в Казани, сегодня скончался пенсионер.

Как ранее сообщалось, в Карелии стоимость освидетельствования водителей и кандидатов в водители (водительская комиссия) выросла с 1,5 до 5,3 тысячи рублей.

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Комментарии

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